Mevsim geçişlerinde özellikle kış aylarında meydana gelen boğaz ağrısı şikayetleri günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Boğaz ağrısı, genellikle boğazda ağrı, yanma ve kuruluk hissi şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlık. Uzmanlar, çoğu boğaz ağrısının kaynağının enfeksiyonlar ve kuru hava gibi çevresel etkiler olduğu yönünde görüş bildirmektedirler.

Boğaz Ağrısı

Boğaz ağrısı, kış mevsimi ile birlikte solunum enfeksiyonlarının artmasına bağlı olarak doktorların ve hastaların birlikte mücadele ettiği hastalıklardan biridir. Çoğunlukla bakteri ve virüslerin sebep olduğu enfeksiyon semptomlarından biri boğaz ağrısıdır. Boğaz ağrısı, boğazın arka bölümünde yanma hissi ve acı biçiminde hissedilmektedir. Boğaz ağrısına halsizlik, hapşırık, ateş, öksürük ve yutkunma gibi şikayetlerde bazen eşlik etmektedir. Bu noktada hastalığın tespitinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için en yakın bir sağlık kuruluşuna gecikmeden başvurulmalıdır.

Nefes almada güçlük, ağız açılmasında güçlük, yutkunma sırasında ağrı, iştah kaybı, ağız kokusu, boyun ve çenede şişmiş bezler, eklem ağrıları, 38 derecenin üzerinde ateş, boyunda şişlik, öksürme, boğaz ağrısı, kulak ağrısı boğaz ağrısının belli başlı belirtileri arasındadır. Dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği günümüzde ise boğaz ağrıları kesinlikle ihmal edilmemeli, ciddiye alınmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gecikmeden başvurularak gerekli testler yaptırılmalıdır.

Boğaz Ağrısının Nedenleri

Boğaz ağrısının bilinen nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Uçuk virüsü

- Parainfluenza virüsleri

- Virüslerle bulaşan boğaz enfeksiyonları

- Boğaz iltihabına sebep olan Epstein-Barr virüsü

- Grip virüsü

- Tümörlerde görülen boğaz rahatsızlıkları

- Reflü ile olan boğaz rahatsızlıkları

- Bakteriler ile gelişen boğaz enfeksiyonları

- Alerjik ve İrritan maddeler ile oluşan boğaz rahatsızlıkları

- Entero virüsleri

Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Nezle veya soğuk algınlığının neden olduğu boğaz ağrıları, basit bazı önlemler ve uygulamalar sayesinde biraz hafifletilebilmektedir. Boğaz ağrısına iyi gelen bazı uygulamalar şöyle sıralanabilir: sıcağa yakın ılık sıvı alımı, yatak odası başta olmak üzere yaşam alanı kuru olmamalıdır. Kuruluğu önlemek amacı ile gerekli görülürse nemlendirici buhar yapılmalıdır. Yatak istirahati uygulanmalıdır.

Bir su bardağı suya ve bir çay kaşığı tuz ile hazırlanan tuzlu su karışımı ile günde bir kaç kere boğaz gargarası yapılması da boğaz ağrısına iyi gelen uygulamalar arasındadır.

Hafif ağrı kesiciler, pastiller de boğaz ağrılarına iyi gelebilmektedir. Doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı boğaz ağrılarına karşı etkili çözümler olarak ortaya çıkmaktadır. Doktora başvurulmadan kesinlikle ezbere bir şekilde boğaz ağrıları için antibiyotik kullanılmamalıdır. Boğaz ağrılarından kurtulmak isteyen kişiler, sigara tüketimlerine son vermelidir.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Boğaz ağrıları, viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyor ise yaklaşık bir hafta sonra kendiliğinden iyileşebilmektedir. Genel olarak bu durumda tıbbi bir müdahale gerekmemektedir. Ancak meydana gelen ağrı ve ateşin önlenmesi için ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılabilmektedir. Çocuklar için semptomları hafifletmek amacı ile çocuklar için üretilen ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Çünkü yetişkinler için kullanılan ilaçlar, çocuklarda ciddi yan etkilerine sebep olabilmektedir. Boğaz ağrılarında aspirin kullanımı ise önerilmemektedir.

Boğaz ağrısının nedeni bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklı ise boğaz ağrısının geçmesinde tedavi yöntemi olarak antibiyotiklere başvurulmakta ve doktor kontrolünde kullanılmaktadır. Bireysel olarak boğazın nemli kalması sağlanmalıdır. Bu sebeple sık sık ılık su tüketilmesi önerilmektedir. Boğaz ağrısı olan kişiler çok fazla konuşmaktan da kaçınmalıdır. Çünkü çok konuşulması, boğazı yorarak daha fazla ağrıya sebep olmaktadır. Alkol ve kafein içeren içeceklerden ise uzak durulmalıdır.

Geçmeyen Boğaz Ağrısı ve Yutkunmaya Evde İyi Gelen Şeyler

Geçmeyen boğaz ağrısı ve yutkunmaya evde iyi gelen uygulamalar bulunmaktadır. Boğaz ağrısı ve yutkunma problemleri insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte olup bazı denenmiş ve faydalı olduğu görülen, bazı uzmanlar tarafından da önerilen doğal tedavi yöntemleri evde uygulanabilmektedir. Bunlardan bazıları;

- Bal: Bal tek başına ya da çaya karıştırılarak içildiğinde boğaz ağrısının giderilmesinde etkili olmaktadır. Balın, katkısız saf balın, özellikle gece öksürüklerinin giderilmesinde, azalmasında faydalı etkiler göstermekte, iyileşmeye yardımcı olmaktadır.

- Tuzlu-su: Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz ilave edilerek tuzlu su ile yapılan gargara, boğaz ağrılarının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olmaktadır. Ayrıca tuzlu su ile gargara yöntemi, boğaz bölgesinde bulunan çeşitli mikropların ölmesinde etkilidir. Tuzlu su ile gargara yöntemi, üç saatte bir hazırlanarak uygulanmalıdır.

- Adaçayı: Adaçayı, bitkisel çay olarak tüketilebileceği gibi gargara şeklinde de uygulanabilmektedir. Adaçayı, boğaz ağrıları ve öksürük gibi yakınmaların iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

- Papatya çayı: Sarı papatya çayı, en etkili iltihap çözücülerden biridir. Boğaz mukozasında bulunan hücrelerin yenilenmesini sağlayan papatya çayı, vücutta bulunan yabancı organizmaların dışarı atılmasında da etkili olmaktadır. Anti inflamatuar ve antioksidan özellikleri vardır. Bu özellikleri ile öksürük, bademciklerin şişmesi ve boğaz ağrısı gibi çeşitli soğuk algınlığı semptomlarının iyileştirilmesinde faydalı olduğu bilinmektedir.

- Nane çayı: Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri ile boğaz ağrısı ve öksürüğün iyileşmesinde faydalıdır.

- Kabartma tozu: Bir bardak ılık suya, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu eklenmesi ile elde edilen karışım ile gargara yapılarak boğaz ağrısı hafifletilebilmektedir. Bu karışıma çok az bir miktar tuz eklenmesi ev yapımı bu doğal tedavi yönteminin etkisini artırmaktadır. Gargara yapılması akabinde ağız temiz su ile de çalkalanmalıdır.



