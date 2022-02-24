Bu sonucun ardından Sivas Belediyespor'u geçip 3'üncü sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar şampiyonluk ümitlerini korudu. Lider Sakaryaspor'u 8 puan geriden takip eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Önlerinde çok maçın olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Son 7 maçımızda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik. İyi yoldayız ve bu çizgimizi koruyacağız. Oynanmamış 12 karşılaşmamız var. Bu ligde her şey olur. Biz işi sıkı tutacağız ve seri galibiyetlerle inanıyorum ki hak ettiğimiz yerlerde olacağız" dedi.

Bodrumspor pazar günü An Zentrum Baybur Özel İdare Spor deplasmanında mücadele edecek.

BODRUM, (DHA)