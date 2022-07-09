Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pendikspor'un da istediği Makedon golcüye tekliflerini ileten yeşil-beyazlılar beklemeye geçti.

Jahovic'in de Bodrumspor'a olumlu yaklaştığı ve transferin en kısa zamanda gerçekleşebileceği kaydedildi. Türkiye macerasına ilk olarak Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor , Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Jahovic, geçen sezon Süper Lig 'de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı.