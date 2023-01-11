Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan ve sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege ekibi, Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna dahil etti.

21 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayan Yeşil Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar’a formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaelispor altyapısından yetişip 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a gelen genç futbolcu kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti. U21 Milli Takım forması da giyen Gökdeniz, bu sezon Süper Lig 'de Antalyaspor ile 13 maça çıktı. Toplam 415 dakika forma giyen oyuncu 2 kez fileleri sarstı. Orgill ve Gökdeniz'de mutlu sona ulaşan Bodrumspor, golcü Camara, kanat Umar Aminu ve Sekidika ile de sözleşme imzalama arifesinde.

Bodrumspor ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.