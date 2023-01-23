Son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yarışta iddialı konuma gelen yeşil-beyazlılar, evinde frene bastı. Bu sezonki 5'inci yenilgisini alan Ege ekibi, 25 puanda kalıp 4'üncü sıraya geriledi. Bodrumspor cephesi maçın ardından hakem yönetimine de isyan etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, hakem performansından hiç memnun kalmadıklarını ve çok kötü maç yönetildiğini söyledi. Bir penaltı ve golün iptal edildiğini ifade eden Taşdemir, "Hakemler elbette yenilginin sorumlusu değiller ancak çok kötü maç yönettiler. Maçın her açıdan önüne geçtiler. Lig uzun bir maraton. Bu kaybı telafi edecek gücümüz ve potansiyelimiz var. Zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşsak da genelde iyi işler yaptık" dedi.

DHA