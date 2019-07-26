TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, iç transferde deneyimli savunmacı Orhan Şam'la sözleşme yeniledi. Kulüp binasında Başkan Rıza Karakaya ile bir araya gelen 33 yaşındaki futbolcu yeşil-beyazlı kulüple 2 yıllık mukavele imzaladı. Geçen sezon devre arasında Birevim Elazığspor'dan transfer edilen Orhan Şam, 13 karşılaşmada görev aldı. Başkan Karakaya, tecrübeli defans oyuncusunun fedakarlık yaparak imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti.

DHA