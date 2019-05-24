Tüm camiaya teşekkür eden Rıza Karakaya, "Bugüne kadar beraber görev yaptığım tüm arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan başta Bodrum Belediye başkanımız Ahmet Aras, Mehmet Kocadon başkanımız, Deniz Ticaret Odası Başkanımız Orhan Dinç, Denizciler Derneği başkanımız Erol Erdoğan olmak üzere tüm Bodrumspor camiamıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

DHA