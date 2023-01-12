Yeşil-beyazlılar, Süper Lig temsilcisi Fraport Tav Antalyaspor forması giyen kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'la resmi sözleşme imzaladı. Gökdeniz, sezon sonuna kadar Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Bodrumspor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Hoşgeldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar’a formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 13 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol atarken, Türkiye Kupası maçlarında 2 defa forma şansı yakaladı.

DHA