Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 32 puan ve averajla 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor bir oyuncusuyla daha yol ayrımına geldi. Adis Jahovic, Ali Türkan, Dejan Drazic, Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaşan yeşil-beyazlılarda Erdem Çetinkaya'nın da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Son 1.5 sezonu yeşil-beyazlılarda geçiren ve bonservisi Kasımpaşa'da olan Erdem'in Kocaelispor'la anlaştığı ifade edildi. Ligde 11 maçta 550 dakika görev alan 22 yaşındaki forvet 1 kez fileleri sarstı. (DHA)