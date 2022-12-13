Bodrumspor'da altyapıdan yetişip 10 yıldır Süper Lig dışındaki tüm liglerde görev yaparak her ligde gol atmayı başaran 28 yaşındaki forvet Celal Dumanlı, pazar günü Altınordu deplasmanında ikinci kez dalya dedi.

Kariyerinde başka hiçbir kulüpte forma giymeyerek, 2012'den beri A takımda yer aldığı Bodrumspor'da 2015'te Bölgesel Amatör Lig, 2017'de 3'üncü Lig ve geçen yıl 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Celal, yeşil-beyazlılardaki 200'üncü profesyonel maçında 2-0'lık galibiyeti sigortalayan golü de kaydetti.

Bu sezon ligde 11'i ilk 11'de 14 maçta görev yapan tecrübeli forvet, 4 kez ağları sarstı. (DHA)