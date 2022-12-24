Bodrumspor'da sol kanat Dejan Drazic, merkez orta saha Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile yolların ayrılma kararı alındığı açıklandı. Bodrumspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dejan Drazic ve Harun Alpsoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dejan Drazic ve Harun Alpsoy'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İskenderunspor da Bodrumsporlu sol bek Bahadır Erol ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabından duyururken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon ortasında forvet Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını ifade etmişti.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür / MUĞLA (İHA)