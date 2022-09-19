Bodrumspor zirveyi ilk kez kaptırdı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'e müthiş başlayan yeşil-beyazlılar 5 hafta boyunca liderlik koltuğunda otururken, üst üste kaybedilen puanların ardından 2'nci sıraya geriledi. Önceki hafta Altay'a deplasmanda 2-0 yenilen, son maçında ise Manisa FK ile berabere kalan Bodrumspor bu sezon ilk kez art arda 2 maçını kazanamadı.

Milli araya 13 puanlı Eyüpspor'un ardından 11 puanla ikinci sırada giren yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan her puanın kıymetli olduğunu vurguladı. Maçın ilk yarısında az pozisyon bulduklarını belirten İsmet Taşdemir, "Rakibimiz de çok doğru önlemler aldı. İlk yarı az da olsa pozisyon bulan taraftık. Kaçırdığımız 3-4 tane pozisyonvar. Pozisyonları bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Bu lig zor bir lig, alınan her puan çok kıymetli. Biz aldığımızla yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BODRUM, (DHA)