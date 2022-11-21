Bodrumspor, zirve yarışında geriye düştü

Spor Toto 1'inci Lig'de Pendikspor yenilgisinin ardından evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelen Bodrumspor rakibine 2-1 mağlup olup zirve yarışında geriye düştü. Bu sezon sahasında ilk kez yenilen ve üst üste 2'nci kez sahadan puansız ayrılan Yeşil Beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok talihsiz goller yediklerini söyledi.

Takımının 10 kişi kaldığını ifade eden Taşdemir, "Bir kişi eksik kalmamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik diyebilirim. Çok talihsiz bir gol yedik, ikinci gol daha da talihsizdi. Maçın uzatma dakikalarında gol yedik ve sahamızda ilk mağlubiyeti yaşadık. Basit bir hatayla maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.