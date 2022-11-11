Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak 90 dakikayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ligdeki rakiplerinden Altınordu'yu deplasmanda 1-0 yenip eleyerek adını son 32 takımın arasına yazdıran Bodrumspor, ligde 11 maçta 21 puanla direkt Süper Lig hattında ikinci sırada yer alıyor. Pendikspor ise 18 puanla Play-Off hattını takip ediyor. Zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini söyleyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kendi futbollarını sahaya yansıtıp kazanmak istediklerini vurguladı.

DHA