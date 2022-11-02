Bodrumspor yürüyüşüne devam edecek

Bu hafta Boluspor'u ağırlayacak Bodrumspor'da ligin ilk 10 maçında takımın performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rıza Karakaya, "Bodrumspor ailesi olarak burası çok huzurlu bir kulüp.

Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu bir kulüp ve bu da sahaya yansıyor Bodrum'a karşı ilgi günden güne artıyor. Ben takımımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize, Öztürk ailesine, Bodrum'a ve belediye çok teşekkür ediyorum bu birlik ve beraberlikle güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Boluspor'un zor bir rakip olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ev sahibi takım için sıkıntılı bir ekip ama herkesin kendine göre bir artısı var. Biz de özellikle mücadele ruhu yüksek bir takımız. Bunu sürdürebildiğimiz takdirde her rakibimizi yenebiliriz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.

İyi bir rakiple oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu ligde ses getirebileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu sürdürebilmenin peşindeyiz. İki haftadır Onur'dan yoksunduk. Dejan, Sakarya maçında bileğini burktu. Yeni yeni idmanlara başladı. Bu hafta Dejan tam yetişmeyebilir ama Diogo ile alakalı ciddi bir sıkıntımız var, ondan da yoksun olabiliriz.

Biz geçmişe dönüp bakmıyoruz. Oradan yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkartıp o hataları bir daha yapmamak üzerine yol alıyoruz" dedi.