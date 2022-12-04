Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Bodrumspor, yeniden çıkışa geçti. Son 3 maçını kazanamayan ve Play-Off potasının dışında kalan yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle nefes aldı. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk yarıyı istedikleri noktada tamamlayacaklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Taşdemir, "Rakibimiz konum itibariyle sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Golü erken bulmamız işimizi birazcık daha kolaylaştırdı. Daha sonra ikinci golün gelmesi oyunu bizim adımıza koparttı. Çok daha farklı şekilde de kazanabilirdik" yorumunu yaptı. (DHA)