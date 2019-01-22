Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı Bodrumspor 2-0 öne geçmesine rağmen Yeni Malatyaspor 3-2 kazanmıştı. Bodrumspor tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Bilet fiyatları VIP tribün 50, diğer tribünler 30 TL olarak belirlendi. Bu sezon Türkiye Kupası'nda tarihinin en iyi başarısını gösterip Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek 2 Süper Lig takımını birden saf dışı bırakan Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'la son 16 turunda oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildi.

Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu, taraftarlarının desteğiyle rövanşı kazanıp çeyrek finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.



