Bodrumspor yarı final için rövanşa çıkıyor

Bodrumspor rövanşta evinde rakibini yenmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak. Bu sezon uygulamaya konulan yeni statü gereği deplasman golü avantajı kalkarken, karşılaşma gollü beraberlikle dahi bitse uzatma dakikalarına geçilecek. Eşitlik durumunda 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da galip çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belli olacak. Yarı finale çıkan taraf 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig yolunda final için karşılaşacak.

DHA