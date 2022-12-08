Bodrumspor yabancıları tercih etmedi

Kaleci Sousa, defans Mohamed, orta saha Imeri ve Drazic ile golcü Jahovic'i kadrosunda barındıran Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir daha çok yerli isimleri tercih etti. Bodrumspor'un en çok forma giyen yabancı oyuncusu Jahovic oldu.

Sezon başında Göztepe 'den gelen 35 yaşındaki Kuzey Makedonyalı forvet 13 maçta görev aldı. Ancak sadece 6 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan Jahovic genelde yedek bekledi. Jahovic, Bodrumspor formasıyla 2 gol attı. Portekizli kaleci Sousa ise son haftalarda formayı kaptı.

Mevkidaşı Ali Türkan ile forma rekabetine giren 24 yaşındaki Sousa şu ana kadar 8 maç oynadı. Ganalı defans Mohemmed de 10 maça çıktı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu sadece iki kez kendine 11'de yer buldu. Mohemmed hiç 90 dakika sahada kalamadı. Kuzey Makedonyalı Türk pasaportlu Imeri ve Sırp Drazic de tercih edilmedi. İki futbolcu yalnızca 5 maçta formayı alabildi. (DHA)