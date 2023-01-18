Bodrumspor transferleriyle dikkat çekti

Spor Toto 1'inci Lig Süper Lig 'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu.

Sezonun ilk yarısını 3'üncü sırada tamamlayıp ikinci devrenin lik haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda tam 7 oyuncuyla yollar ayrılırken, şu ana kadar 3 futbolcu da kadroya dahil edildi. Bu sezon tarihinde ilk defa 1'inci Lig'de boy gösteren Ege ekibi, dış transferde golcü Dever Orgill, sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar ve sol kanat Aminu Umar'ı renklerine dahil etti. Gökdeniz ve Umar, geçen hafta Malatya deplasmanında şans buldu.

Gökdeniz 46'ncı dakikada Imeri'nin yerine oyuna dahil olup ilk maçında golle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Umar da 90'da Erdem'in yerine oyuna dahil olurken, Orgill yedek oturdu.

Bodrumspor, kaleci Ali Türkan, Bahadır Erol, Dejan Drazic, Adis Jahovic, Harun Alpsoy, Süleyman Güneş ve Musa Caner ile vedalaştı. Bu hafta iç sahada Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "Takımımdan memnunum. Oyuncularımın hepsi canla başla çalışıyor. İyi bir seri yakaladık, devamını getirmek istiyoruz" dedi.

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)