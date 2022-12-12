Bodrumspor tekrar yükselişe geçti

Son iki maçını kazanmayı başaran yeşil-beyazlılar, Play-Off hattında kalırken, ilk 2 yarışı için de tekrar umutlandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını kutladı.

Ligde 28 puanla ikinci sıradaki Çaykur Rizespor 'un yalnız 1 puan gerisinde bulunan Bodrumspor'da İsmet Taşdemir, "Özellikle rakibimizin son 6 maçında puan alamamasını, bir buhran içerisinde olmasını değerlendirmeye çalıştık. Ancak reaksiyon vereceklerini de biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Baskılı başladık ve bu baskı sonucu iki gol bulduk. Hedeflediğimiz, arzuladığımız bir oyunu oynadık" diye konuştu.

DHA