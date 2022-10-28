Bodrumspor'un teknik patronu Taşdemir, "Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşma yok. Bu ligde ilk senemiz. Bu sene ligdeki yerimizi koruyup daha sonra üstüne ne kadar çıkarabilirsek onun peşindeyiz. Bizim mottomuz iyi, keyif veren ve mücadele ruhu yüksek futbolu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz" dedi.





Sezon başında rakiplerin kendilerini tanımadıklarını, 4'üncü haftadaki Eyüpspor maçından sonra irdelenmeye başladıklarını dile getiren Taşdemir, "Rakiplerimiz bizi seyrettikçe iyi yönlerimiz için önlem almaya başladı. Bandırmaspor ile oynadığımız son maçta da aynısı oldu. İlk dakikalarda bizi kapatarak fiziki olarak bizden daha iyi göründüler. 25'inci dakikadan sonra ve özellikle ikinci yarıda bizim gerçek fiziki durumumuz ortaya çıktı. İkinci yarı hemen hemen tek kale oynadık diyebiliriz ama sonuç alamadık" diye konuştu.

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KENAN ÖZER: AİLE ORTAMI VAR

Yeşil-beyazlı takımda görev aldığı 9 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki sağ kanat Kenan Özer, takımda çok güzel bir hava olduğunu söyleyerek, "Hem Bodrum havası hem de takımımızın havası çok güzel. Bunlar birleşince istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Bu hafta olmasa bile, bu ligde inişler çıkışlar olabiliyor. Bu ligde kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bu birinci kural olmalı, onun arkasından istek, azim skoru belirliyor. Biz de her maçta mücadelemizle birlikte bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İçeride aile ortamı var. Gerek teknik ekibimiz gerek futbolcular içerisinde çok güzel bir havamız var. Benim kendi bireysel performansım da bundan kaynaklı olabilir. İsmet hoca ile daha önce çalışmıştık. Birbirimize iyi geliyoruz diyebiliriz. Beni tanıyor, ona göre sahaya sürüyor. En az kayıpla daha çok kazandığımız maçların olmasını dileyelim" şeklinde konuştu.

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)