Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Malatya deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Her maçın olduğu gibi bu maçında kendileri için zor ve önemli bir maç olduğunu belirten Taşdemir, “Yeni hocası gelmiş bir takımdı, bunun yeni bir hava katacağını biliyorduk öyle de oldu. İlk yarı golü bulduk, bundan sonraki süreçte oynanan oyundan hiç memnun değilim, inanılmaz pas hataları yaptık” dedi.

Karşılaşmada oyuncularının topu fazla kendilerinde tutamadıklarını da ifade eden Taşdemir, “Topun bizde birazcık kalması maçı çok erken kapatabilmemizi sağlayabilirdi, maalesef onu yapamadık. Dolayısıyla golü bulduktan sonra devre bitene kadar oynanan oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı başında çok net bir gol pozisyonu verdik ama bundan sonra tüm ipleri elimize aldığımızı düşünüyorum. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı. Kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.