Bodrumspor tam gaz ileri

Bu sonuçla son 5 maçında 4'üncü galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar 35 puana yükselip averajla 3'üncü sıradaki yerini korumayı başardı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir virajı kazasız döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni Malatyaspor'un da yeni bir sayfa açmak için büyük mücadele verdiğini belirten Taşdemir, "İlk yarı golü bulduk, bundan sonraki süreçte oynanan oyundan hiç memnun değilim, inanılmaz pas hataları yaptık. Topun bizde biraz daha kalması maçı çok erken kapatabilmemizi sağlayabilirdi, maalesef onu yapamadık. Golü bulduktan sonra devre bitene kadar oynanan oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı başında çok net bir gol pozisyonu verdik ama bundan sonra tüm ipleri elimize aldık. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı. Kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

DHA