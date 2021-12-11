BODRUM, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Bodrumspor ve Somaspor yarın Bodrum'da kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Sait Tuzcu'nun görev yapacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi Bodrumspor'da sarı kart cezalısı Sergen Yatağan maçta forma giyemeyecek. Son olarak Silahtaroğlu Vanspor'u deplasmanda 3-1 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise kazanıp yeniden yükselişe geçmek istediklerini belirtti.