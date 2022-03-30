Bodrumspor - Silahtaroğlu Vanspor maç sonucu: 0-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (x) (Dk. 61 Seçkin x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 61 Burhan x), Celal (xx), Cenk (xx), Erdem (x) (Dk. 75 Oğuzhan x)

SİLAHTAROĞLU VANSPOR: Aydın (xxx) - Uğur Adem (x), İsmet (x) (Dk. 77 Mete x), Miraç (xx), Taha (xxx), Emrah (xxx), Ogün (x) (Dk. 64 Barış x), Oktay (xx), Mehmet (x) (Dk. 54 Furkan x), Uğur Can (x) (Dk. 77 Kubilay x), İsa (x) (Dk. 64 Hamza x)

SARI KARTLAR: Cenk, Bahadır, Onur, Burhan (Bodrumspor), Oktay, Miraç, Kubilay (Vanspor)

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bodrumspor'un zirve umutları zora girdi. Bu sonuçla 61 puana yükselen yeşil-beyazlılar, galip gelen lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Play-Off mücadelesi veren Vanspor ise 56 puana yükseldi.

DHA