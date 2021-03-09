Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

Teknik direktör Tahsin Tam, istikrarlı gidişlerini Rize'de de sürdüreceklerini söyledi. Tam, "Takımımız uzun süredir yenilgi yüzü görmedi. Pazarspor karşısında da kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

DHA