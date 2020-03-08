Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenip 3'te 3 yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Teknik Direktör Tarık Daşgün, "Son 3 haftada hanemize 9 puan yazdırdık. Çıkışımızı sürdürmek için sahaya çıkacağız. İyi hazırlandık, bu deplasmandan da galibiyetle döneceğimize inanıyorum" dedi. Bodrum Belediyespor 27. haftaya girilirken 35 puanla 11. basamakta yer alırken, Play-Off hesapları yapan Kırşehir Belediyespor 43 puanla 6. sırada.