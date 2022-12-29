MENÜ

Bodrumspor Sekidika'nın peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını 32 puanla Süper Lig yarışında 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi.

29 Aralık 2022, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
- A +
Bodrumspor Sekidika'nın peşinde

İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Jesse Sekidika'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Bodrumspor'un olumlu mesafe katettiği vurgulandı. 

Bu sezon Eyüpspor'la 9 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği de bildirildi. Eyüpspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sekidika, 9 lig maçına çıkıp 1 gol atabildi. Türkiye'de ilk olarak Eskişehirspor forması giyen Sekidika, 2019-2020 sezonunda Galatasaray 'a transfer oldu. Ancak sarı-kırmızılılarda düzenli olarak forma giyemeyen Nijeryalı, Konyaspor ve Eyüpspor'da da top koşturdu. 

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...