İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Jesse Sekidika'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Bodrumspor'un olumlu mesafe katettiği vurgulandı.

Bu sezon Eyüpspor'la 9 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği de bildirildi. Eyüpspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sekidika, 9 lig maçına çıkıp 1 gol atabildi. Türkiye'de ilk olarak Eskişehirspor forması giyen Sekidika, 2019-2020 sezonunda Galatasaray 'a transfer oldu. Ancak sarı-kırmızılılarda düzenli olarak forma giyemeyen Nijeryalı, Konyaspor ve Eyüpspor'da da top koşturdu.

İHA