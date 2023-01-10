Bodrumspor savunmasına güveniyor

Malatya'ya mutlak galibiyet hedefiyle gidecek Ege ekibi, son 4 maçında gol yemedi. Bu periyotta, Gençlerbirliği ve Altınordu'yu 2-0, Göztepe 'yi de 1-0 mağlup eden Bodrumspor, Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ikinci yarının bir hayli zorlu geçeceğini söyledi.

İyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden Taşdemir, "Sezon başından bu yana çizgimizi korumaya çalıştık. Hem hücumda hem de savunmada iyi işlere imza attık. Devre arasına iyi bir konumda girdik. Devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.(DHA)