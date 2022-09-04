1. Lig’de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor evinde takipçisi Eyüpspor’u 3-0 yenmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılar 32’nci dakikada Üzeyir’in penaltı golüyle perdeyi açtı. Recep 34’üncü dakikada skoru 2-0’a getirdi. İlk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlayan Bodrumspor son dakikada Jahovic’in penaltı golüyle durumu 3-0 yaptı. Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor puanını 10’a yükseltirken, Eyüpspor ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. Eyüpspor’da maçın son bölümlerinde Murat ve Alpaslan kırmızı kart gördü.

Eyüp şoka girdi

Maçın önemli anları ise şu şekildeydi: 31’de hakem VAR’a gitti. Yapılan inceleme sonrası penaltı verildi. Atışı kullananÜzeyir topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 35’te etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahasına giren Celal Dumanlı’nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Recep Aydın tamamladı: 2-0.

87’de Bodrumspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Adis yere düştü. Hakem pozisyonu netleştirmek için VAR’a gitti. 90’da Jahovic topu ağlara gönderdi. 3-0.