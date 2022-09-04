Bodrumspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olan Eyüpspor'u dağıttı
Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor; 20 milyon Euro’luk bütçesi ve yıldızlarıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olan Eyüpspor’u 3-0’la dağıttı. Yeşil-Beyazlılar, 10 puanla zirvede yer alırken 4 maçta 5 puan kaybeden Eyüp’te istifa sesleri vardı.
1. Lig’de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor evinde takipçisi Eyüpspor’u 3-0 yenmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılar 32’nci dakikada Üzeyir’in penaltı golüyle perdeyi açtı. Recep 34’üncü dakikada skoru 2-0’a getirdi. İlk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlayan Bodrumspor son dakikada Jahovic’in penaltı golüyle durumu 3-0 yaptı. Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor puanını 10’a yükseltirken, Eyüpspor ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. Eyüpspor’da maçın son bölümlerinde Murat ve Alpaslan kırmızı kart gördü.
Eyüp şoka girdi
Maçın önemli anları ise şu şekildeydi: 31’de hakem VAR’a gitti. Yapılan inceleme sonrası penaltı verildi. Atışı kullananÜzeyir topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 35’te etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahasına giren Celal Dumanlı’nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Recep Aydın tamamladı: 2-0.
87’de Bodrumspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Adis yere düştü. Hakem pozisyonu netleştirmek için VAR’a gitti. 90’da Jahovic topu ağlara gönderdi. 3-0.