Bodrumspor şampiyonluğu tatilde kutluyor

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalinde şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor'un ödülü Antalya tatili oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un da eski başkanı olup 2 yıl önce şirketleşen kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Ali Şafak Öztürk, şampiyonluk kupası ile fotoğrafını sosyal medyasından paylaşırken, yeşil-beyazlıları Belek'teki otelinde, Regnum Carya'da ağırladı. Öztürk, dünyaca ünlü futbolcular Robert Lewandowski, Riyad Mahrez'in de uğrak noktası olan otelinde 3 gün boyunca Bodrumsporlu futbolcular, yönetim, teknik kadro, çalışanlar ve ailelerini misafir etti. Ali Şafak Öztürk, daha önce Belek'e gelen Lewandowski ve Mahrez'e de Bodrumspor'un formasını hediye etmişti.Sezonun yorgunluğunu hep birlikte atan Bodrumlular, kupayla birlikte Antalya'da poz verdi. Henüz transfer çalışmalarına başlamayan yeşil-beyazlıların sezonu 26 Haziran'da açıp, 8 Temmuz'a kadar Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI