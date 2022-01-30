Bodrumspor - Sakaryaspor maç sonucu: 1-0

Ev sahibi Bodrumspor'u galibiyete taşıyan golü 15'inci dakikada Bahadır kaydetti. Bodrumspor bu galibiyetle birlikte 40 puana yükseldi ve 3'üncü sıraya çıktı. Sakaryaspor ise 48 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Hasan Erdoğan (xx), Emrah Akkaya (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xxx) - Süleyman Özdamar (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Bahadır (xxx) (Dk. 87 Oğuzhan), Erkan (xx) (Dk. 87 İsmail), Yekta (xx) (Dk. 75 Halil İbrahim x), Samet (xxx), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 87 Burhan), Berk İsmail (xx) (Dk. 69 Celal xx), Cenk (xxx)

SAKARYASPOR: Furkan (x) - Eyüpcan (x), Onur (xx), Oğuz Kocabal (x), Oğuz Yıldırım (x) (Dk. 74 Mehmet x), Hurşit (xx) (Dk. 60 Burak x), Ümit (x), Ömer Bozan (xx) (Dk. 74 Murat x), Okan (x), Ozan (x) (Dk. 80 Umut), Tahir (x) (Dk. 74 Ömer Can x)

GOLLER: Dk. 15 Bahadır (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Ömürcan, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Oğuzhan (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Eyüpcan (Sakaryaspor)

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)