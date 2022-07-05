Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar Altınordu ile yollarını ayıran orta saha Recep Aydın'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu FK forması giyen Recep Aydın ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor , İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor ’da da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Altınordu forması ile 32 lig maçına çıkıp 2126 dakika süre aldı ve 4 kez fileleri sarstı. Bodrumspor iç transferde ise deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Bodrumspor’da Play-Off şampiyonluğu yaşayan Yekta, toplam 36 karşılaşmada forma giyip 1 defa gol sevinci yaşadı.