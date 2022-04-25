Bitime 2 maç kala 71 puanla 2'nci basamakta yer alan Bodrumspor'un teknik patronu İsmet Taşdemir, "Gönül isterdi ki zirvede yer alalım. Ancak Play-Off'a kalmak da bizim için önemli bir hedefti. Niğde Anadolu FK ve Adıyaman FK maçlarıyla sezonu tamamlayacağız. Ardından çok önemli bir süreç başlayacak. Bu camia en iyisini hak ediyor. İnanıyorum ki bizler el birliği ile kulübümüzü layık olduğu konuma getireceğiz" dedi.

DHA