Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Ülkemizde ilk olarak 2018-2019 sezonun Ankaragücü forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezon Başkent ekibinde oynadıktan sonra Antalyaspor'a imza attı.

Ardından 2021-2022'de Manisa FK'ya gelen Jamaikalı, 10 maçta siyah-beyazlı formayı terletip 3 kez fileleri sarstı. Bodrum, ara transfer dönemi öncesi Makedon golcüsü Adis Jahovic'le yollarını ayırma kararı almıştı.(DHA)