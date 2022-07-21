Spor Toto 1'inci Lig'de geçireceği ilk sezona hazırlanan Bodrumspor, daha önce prensipte anlaştığı 1461 Trabzon forması giyen Musa Caner Aktaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon forması giyen Musa Caner Aktaş ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Futbola Altınordu altyapısında başlayıp İzmir temsilcisinde profesyonel olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu daha önce Kırmızı-Lacivertlilerin pilot takımı Niğde Anadolu FK'da da görev yaptı.

Musa Caner, geçen sezon Trabzon'da 32 maçta 16 gol attı. (DHA)