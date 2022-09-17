Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay'a karşı alınan yenilgiyi telafi etmek istediklerini belirterek, "Manisa FK bu ligin iddialı ekiplerinden. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Manisa FK'nın deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş ise "Bodrumspor sezona iyi başladı. Çekişmeli bir müsabaka bizleri bekliyor. Gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.

DHA