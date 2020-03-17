Bodrumspor lideri konuk edecek

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde lider Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder görev yapacak. Bodrumspor'da geçen hafta kırmızı kart gören golcü Timur Kosovalı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Tarık Daşgün zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Takımıma inanıyorum. Koronovirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı taraftarımız stada giremeyecek. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" dedi.