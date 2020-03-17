Bodrumspor lideri konuk edecek

Bodrumspor lideri konuk edecek

17 Mart 2020, Salı 00:38 Son Güncelleme:
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Bodrumspor lideri konuk edecek

 

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde lider Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder görev yapacak. Bodrumspor'da geçen hafta kırmızı kart gören golcü Timur Kosovalı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Tarık Daşgün zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Takımıma inanıyorum. Koronovirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı taraftarımız stada giremeyecek. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" dedi. 

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