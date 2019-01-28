Bodrumspor kara bulutları dağıttı

Son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 18:31
- A +
Bodrumspor kara bulutları dağıttı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a elenen yeşil-beyazlılar, Ankara Demirspor galibiyetiyle rahat nefes aldı.

Teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın yeniden moral kazandığını belirterek, "Artık seriye bağlamalıyız. Play-Off hattıyla aramızda 7 puan fark var. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.