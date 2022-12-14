Bodrumspor, kalesine duvar ördü

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek 16 maçta 28 puanla Süper Lig yarışını sürdüren Bodrumspor, son 3 haftada kalesine duvar ördü. Yeşil-Beyazlılar, son 270 dakikada rakip forvetlere geçit vermedi. Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle döndükten sonra Gençlerbirliği ve Altınordu'yu 2-0 yenen Bodrum temsilcisi bu periyotta kalesinde gol görmedi.

Bodrumspor bu sezon 6 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Keçiörengücü ile birlikte attığı 27 golle ligin en skorer iki takımından biri olan Bodrumspor, 17 gol yedi. Yeşil-Beyazlılar'da 7 gol kaydeden Samet Yalçın en golcü isim olarak dikkat çekti. (DHA)