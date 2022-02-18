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Bodrumspor, Kahramanmaraşspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bodrumspor, deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek.

18 Şubat 2022, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Bodrumspor, Kahramanmaraşspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş 7 Ocak Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maç saat 13.00'te başlayacak.

Sıralamada 44 puanla 4'üncü basamakta bulunan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, düşme hattından kurtulmaya çalışan rakip karşısında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına çok güvendiğini söyledi. (DHA)

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