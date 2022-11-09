Bodrumspor, judo anlaşması imzaladı

Bodrumspor, bünyesindeki 11 spor branşına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, Bodrum Judo Konseyi ile anlaşma sağlayarak Gümbet Tesisleri'nde judo sporunu Bodrum'a kazandırmak ve başarılar elde etmek için çalışmalara başladı. Yapılan protokol ile Bodrum Judo Konseyi'nin ilk etapta başta okullar olmak judoyu gençlerle tanıştırmak için geniş çaplı bir alt yapı organizasyonu oluşturacağı bildirildi.

Yapılan anlaşmayla birlikte 1 yıl içerisinde 2 binden fazla gencin judo sporu ile tanışması hedeflendi. İmza töreninde; Bodrum Kaymakamı ve Bodrum Judo Konseyi Başkanı Bilgehan Bayar, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, kulüp yöneticileri Zeynel Kılıç, Fatih Öztarakçı, Gürkan Topan ile judonun efsane isimlerinden Ömer Ketenci, Ahmet Apaydın, Kamil Korucu, Muzaffer Ilıcak ve Namık Canca hazır bulundu. (DHA)