Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanan Süper Lig yarışındaki Bodrumspor, oynadığı özel maçta 2'nci Lig ekibi Isparta 32 Spor'la 2-2 berabere kaldı. Sahaya Egemen - Abdurrahman, Erkan, Koray, Omar Imeri, Süleyman Güneş, Mert, Musa, Ali, İsmail, Recep 11'iyle çıkan yeşil-beyazlıların gollerini ilk yarıda Süleyman ve İsmail attı.
Muğla temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde gördügü 2 golle beraberliğe razı oldu. Bodrumspor kampta daha önce hazırlık maçında Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.