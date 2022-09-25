Bodrumspor işi ilk yarıda bitiriyor

Yeşil-beyazlılar ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerken, goller 20'nci, 25'inci ve 34'üncü dakikalarda geldi. Bodrumspor 2'nci haftada ise Ankara Keçiörengücü'nü aynı skorla yendi. Bodrumspor, Başkent'te 3'üncü ve 29'uncu dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ve rakibinin fişini ilk yarım saatte çekmiş oldu.

Bodrumspor 3'üncü haftada ise Adanaspor'la evinde 3-3 berabere kaldı. Ege ekibi ilk golünü 6'ncı dakikada kaydederken, sonraki 2 gol ikinci yarıda geldi. Bodrumspor 4'üncü haftada 3-0 kazanılan Eyüpspor karşılaşmasını da ilk 45 dakikada bitirmiş oldu. Özellikle iç saha maçlarında baskılı bir oyun sergileyen Bodrumspor, 31'inci ve 34'üncü dakikalarda attığı gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi ve maçı kopardı. Bodrumspor son olarak evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yine golünü ilk devrede attı ve 45'inci dakikada 1-0'ı buldu. Bodrumspor bir tek deplasmanda 2-0 yenildiği Altay'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

DHA