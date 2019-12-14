Bodrumspor ile Uşakspor puan yarışında

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Uşakspor yarın karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Yakup Özhan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor'da kart cezalısı Ozan Sol müsabakada forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor'u evinde 3-0 mağlup eden Uşakspor'da ise eksik bulunmazken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir takımıyla ilk maçına çıkacak.