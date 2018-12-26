Bodrumspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarı hazırlıklarının başlangıcını yaptı. Devreyi 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaparak son 16 turuna kalan tek 2'nci Lig temsilcisi olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 30 Aralık Pazar gününe kadar ilçede çalışacak.

Yeşil-beyazlı takım Antalya kampına ise 4 Ocak Cuma günü başlayacak. Antalya kampında en az 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan Bodrumspor, kamp sonrasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya gidecek.

Yeşil-beyazlı ekip ligde ilk maçını ise 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Eyüpsspor ile oynayacak.