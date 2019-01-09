Bodrumspor hazırlık maçında yenişemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 18:17
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Bodrumspor hazırlık maçında yenişemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı. 

Lara Topkapı Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekipte tüm oyuncular forma şansı bulurken, karşılaşmanın ilk devresini Batuhan ve Özcan'ın golleriyle Bağcılar 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Kala ve Emre Işık'ın golleriyle beraberliği yakalayan Bodrum, girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamladı. 

Bodrumspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

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