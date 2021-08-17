Bodrumspor hazır olacak

Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampını tamamlayan Bodrumspor'da teknik direktör Tahsin Tam, lige kadar hazır hale geleceklerini söyledi. Tecrübeli transferler yaparak şampiyonluk hedefleyen yeşil-beyazlılarda Tahsin Tam, "4 Ağustos'ta başlayan kampımız sona erdi. 11 günlük bu süreçte hem fiziksel hem taktiksel anlamda futbolcularımızın özverili ve disiplinli çalışmalarıyla çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Yeni transferlerimizin ve geçen seneden devam eden futbolcularımızın kaynaşması, birbirlerini tanıması açısından güzel bir süreç oldu. Kendi sahamızda oynayacağımız ligin ilk maçına kadar tamamen hazır duruma gelerek camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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