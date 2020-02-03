Bodrumspor hayata döndü

Play-Off hattında yer alan rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 yenen yeşil-beyazlılar rahat nefes aldı. Takımıyla ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Tarık Daşgün, gerçek potansiyellerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Zorlu deplasmanda son 40 dakika 10 kişi oynadıklarını da hatırlatan Daşgün, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Geriye düştük vazgeçmedik, 10 kişi kaldık yılmadık. Kırmızı karttan sonra 3 gol daha attık. Oldukça moralliyiz, şimdi seri yakalayıp bir an önce alt sıralardan uzaklaşmalıyız" dedi.

Bodrumspor bu hafta evinde Eyüpspor'la karşılaşacak.

DHA



